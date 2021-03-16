NFT(Non Fungible Token) 中譯非同質化代幣。我們日常接觸到的貨幣，都是同質化，即是大家手上的錢價值一樣，可以用作找贖等的互換。紀念鈔就有點像NFT，它的面值可能是100元，但由於它是限量發行，有紀念價值，如果我用普通的100元鈔票和你交換，你必定會拒絕，因為他們是不「同質」，不可以當是同一種貨幣交易。這個NFT的概念之下，所有有形無形的資產都可以用一個代幣去代表。例如，一個物業產權用NFT的概念將它代幣化，就可以在區塊鏈平台上進行買賣，並儲存轉讓產權的紀錄。每一個物業都是獨特的，和其他物業有著不一樣的屬性特質，不能一個換一個去進行交換。有形的資產產權很多時有相關法規監管，要用這種新穎的方法處理，還要很多法律、行業的配合才可以做到，數碼資產就不一樣了，所以NFT世界一直以來都以數碼資產為主流。

最近非常受注目的的NFT包括將NBA球星精彩表現化成電子收藏品的NBA TOP SHOT及著名網絡MEME Nyancat。數碼藝術家Beeple10秒鐘的NFT短片更以6百多萬美元天價賣出。你能想像一個可以隨意下載，隨意複製的電子檔案也能價值連城嗎？

電子藝術品、明星卡只是藝術家、明星價值的一種新的表現方式，是粉絲經濟的一部分，和買明星相等周邊產品並無分別。NFT要能大賣，fanbase必須要足夠的大，換句話說就是明星或IP(知識產權)的名氣要夠號召力。透過NFT這個媒介，IP擁有人能夠迅速創造出限量發售的產品，fans也可以在網上自由炒賣，可算是個win-win的經濟模式。不過如果單純為了投機買入一些你不認識的NFT就非常危險，例如你連NBA都沒有看過就買入球星的卡片，但卻沒有留意該球星可能表現下滑，fans人數減少，價格也就自然滑落。我認為NFT比傳統幣市凶險很多，除非你本身就是fans，否則風險可以非常高。

鏈金術師

CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人 李思聰https://www.facebook.com/liszechung.it

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