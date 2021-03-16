中共連翻出手整頓網絡平台企業，最新國家主席習近平警告，北京將緊密監察掌握大數據和市場支配力的「平台」企業，顯示近數月來的措施還僅是一個開始。當中阿里巴巴（9988）率先遭殃，被中央要求出售其傳媒業務，其中《南華早報》最新回應指阿里巴巴會遵守對其的承諾及支持業務目標。

據央視報導，習近平主持召開中央財經委員會會議，會上強調要把握平台經濟發展規律，建立健全平台經濟治理體系，加強監管，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張。會議還指出，要強化平台企業數據安全責任，金融活動要全部納入金融監管。

習近平及其他高層官員在本次會議上不同尋常的強硬措辭表明，北京準備擴大遏制國內私企巨頭的行動，目前主要集中在馬雲的阿里巴巴及其附屬企業螞蟻集團身上。「平台經濟」一詞可適用於為上億人提供服務的眾多互聯網巨頭，從叫車巨頭滴滴到外賣配送巨頭美團（3690）以及電商巨頭京東（9618）、拼多多等。

央視引述會議內容稱一些平台企業發展不規範、存在風險，「要健全完善規則制度，加快健全平台經濟法律法規，及時彌補規則空白和漏洞。」

《彭博》早前報道，繼中國金融監管部門去年對阿里（9988）採取限制措施後，騰訊（700）已被列為其加強監管的下一個目標，知情人士稱，像螞蟻集團一樣，騰訊可能也會被要求成立一家金融控股公司，將其銀行、保險和支付業務全都納入其中。

劉銳紹：沒有任何一個人在中國是絕對安全

時事評論員劉銳紹認為，中共會擔心擁有媒體的企業，利用自己的媒體對官方造成一些不利影響，所以過去只有官方信任的人，才可以擁有傳媒，例如馬雲以前都是中央信任的人，但現時可以看到，原來中共的特色是如果他不信任你，他就會要求你放棄傳媒。他亦表示，歷代有不少富豪都被中共整頓，認為中共「癲起來」不會管你是否平民百姓或富豪，即使你住在深山亦會鎖起你，所以「中國不進行政治改革及政治思維的改變，是沒有任何一個人，任何一個時間可以說是絕對安全。」

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