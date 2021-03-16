恒指周二升193點，收報29,027點，主板成交1,545億元。港股通南向資金成交337億元，淨買53億元。其中，深港通淨入逾32億元，滬港通則淨入20億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，最活躍買賣港通股，包括小米（1810）、騰訊（700）、美團（3690）、思摩爾國際（6969）及保利協鑫能源（3800）等，北水成交介乎12億至33億元。

雖然騰訊備受中國收緊金融科技監管困擾，但無阻北水掃貨的興致，騰訊今日淨入13億元，股價止跌微升0.4%，收報630.5元；小米亦獲淨入6.7億元，股價再飆8%，收報26.3元，為全日表現最佳藍籌。

另外，建行（939）淨入逾7億元；思摩爾國際及中移動也分別淨入逾2億元，前者股價勁升一成二。

淨沽最多為美團，減倉6億元，股價照升近4%，報329.6元；保利協鑫能源及融創中國（1918）亦淨走超過1億元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！