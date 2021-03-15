【本報訊】二手樓價重現破頂潮，繼沙田第一城呎價升破2.1萬元後，另一個指標上車屋苑淘大花園亦誕新樓王，一個連天台單位以832萬元售出，創屋苑入伙34年以來歷史新高。

香港置業曾漢民稱，淘大花園本月至今暫錄約5宗二手成交，其中R座頂層單位，屬連天台特色戶，原則兩房改三房間隔，向西南望樓景，實用面積489方呎，單位原本以850萬元放售，獲外區首置客洽購下，最後以832萬元成交，呎價17,014元。

原業主1992年以184萬元買入單位，持貨29年大賺648萬元或3.5倍離場。銀行估價更癲，據滙豐網上估價，單位估值高達899萬元，比造價再高8%。

淘大花園對上紀錄為Q座高層7室，同屬連天台單位，面積同樣是489方呎，今年1月以802.8萬元成交，呎價16,417元，意味屋苑同類單位短短兩個月升值3.6%。

天巒連錄兩宗蝕讓

另消息指，房協發展土瓜灣欣榮花園6座中層A室，實用面積731方呎，放盤僅3天，便以1,158萬元沽出，呎價15,841元，料創屋苑呎價新高。

有內地客三年前豪擲1.23億元連掃深水埗南昌站匯璽3伙海景大單位，疑不敵財務困難，相關單位於去年淪為銀主盤，並委託代理行標售。其中2A座36樓B室，近日以3,100萬元售出，呎價23,361元。原業主2017年4月斥3,966.5萬元向新地（016）一手買入，持貨四年賬面貶值866.5萬元或22%。

有「鬼城」之稱的上水天巒連環錄得兩宗蝕讓。消息指，莫里茲大道單號屋，實用面積1,576方呎，業主為內地人，於2010年以2,323萬元向新地買入，剛以1,880萬元沽貨，呎價11,929元，持貨11年賬蝕443萬元或兩成。另日內瓦大道東單號屋成交價2,530萬元，原業主2012年以2,945萬元買入，勁蝕415萬元。