最近beauty界有單令人頗為驚訝的deal— 中國化妝品牌「完美日記」母企逸仙電商(NYSE:YSG)收購英國高端護膚牌子Eve Lom。驚訝位一,唔睇唔知原來中國有美妝公司美國上市;驚訝位二,今次收購對象有「卸妝界Hermès」之稱,更有內媒形容逸仙電商想做「中國歐萊雅(L’Oréal )」。

事實上,過去中國企業也曾出手收購海外美妝品牌,較知名的有中信資本收購澳州護膚牌子Trilogy,其餘的主要由於買賣雙方知名度不高,唔夠juicy吸引傳媒眼球。

「卸妝界Hermès」呢個朵是內地媒體起的,可想而知其皇牌卸妝膏在國內極受追捧—品牌微博粉絲數約19萬、天貓旗艦店粉絲69萬。買家逸仙電商是初創公司,2016年才成立,借助基地廣州美容產能優勢開拓國產牌子,是首家美國上市的中國美妝公司。

內媒形容呢單deal是「國貨之光」,又真,電動車有比亞迪、有蔚來(又稱中國版Tesla);運動牌子有喺巴黎行show的李寧;電訊商有被美國視為勁敵的華為。中國美妝企業今次終於有人講。

消費者或許演譯成「Eve Lom之恥」。在香港,Eve Lom頗受office lady歡迎,設有專門店。「How can they do that to me!」,筆者一位女友人聽到這deal時呻,明顯覺得交易令Eve Lom降格。

重啟經濟快人一步嘅中國公司目前最有財力併購,國產牌子少人賞識唯有對海外品牌虎視眈眈,希望借疫情傾個更好價錢﹛逸仙未有披露收購Eve Lom作價)。不過,有beauty界人士透露,中國與海外牌子喺管理文化、R&D同創新性依然難磨合,而且海外品牌被收購後,部分地區產品有機會轉由中國生產減低成本,但當「卸妝界Hermès」變成made in China,品牌DNA恐已變質。

商飛人

