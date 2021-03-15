【本報訊】美國股市進入夏令時間，市場憧憬1.9萬億美元抗疫紓困新法案落實後，經濟復蘇步伐加快，美股三大指數個別發展，甫開市道指高見32931點創新高，升0.4%，及後升幅回落，直至晚上9時50分報32838點，升0.18%；標指報3943點，未有起跌；納指先跌後升，報13351點，升0.25%。美國10年期國債債券孳息率跌1.48%，至1.611厘。

印度擬立法禁加密貨幣

早前氣勢如虹的比特幣，上周六創下6萬美元新高，今年內升值近兩倍，至昨日反覆回落，一度重返6萬美元關口後再下跌，至晚上見57,017美元，跌4.78%。於年初入市炒比特幣的Tesla向美國證監會提交文件，總裁馬斯克（Elon Musk）頭銜改為「特斯拉科技之王」，變動即日生效，財務總監Zach Kirkhorn頭銜亦改為「貨幣大師」，但兩人職責不變。至於Tesla昨開市後微跌約0.04%，報693.56美元。

美國富豪力撐比特幣，但印度政府有意明文禁止，彭博引述印度官員稱，這是世界上對有關加密貨幣最嚴格的法案之一，會把持有、發行、採礦、交易以及轉讓密貨幣的行為，列為刑事罪行，法案亦提及，會給予持加密貨幣的人6個月時間去清算這類貨產。如法例通過，印度將會成為首個把持有加密貨幣列作非法行為的主要經濟體，即使是中國有禁止採礦以及交易虛擬貨幣，但對持有的人未有訂明罰則。但在禁令陰影下，比特幣在印度的交易量有增無減，並有800萬投資者持有價值1,000億盧比的比特幣。