《華爾街日報》報道，領航集團暫停在中國開展公募基金業務的計劃。這家總部位於美國賓夕法尼亞州莫爾文的公司近日告訴員工，暫停數月來為向中國消費者出售該公司基金而進行的準備工作。該公司此前一直計劃尋求中國政府批准這項業務。

這家管理著7.2萬億美元的資產管理公司，多年來一直希望能將低成本指數基金引入中國。在中國，投資者推崇挑選投資品種跑贏市場的基金，因此領航上述想法可謂大膽。

但知情人士表示，領航高層認為，在中國基金行業佔據一席位需要的時間或將比他們預期的要長。而這一轉變將導致少量工作崗位被裁減。

領航決定與其他華爾街公司形成鮮明對比。該公司正在押注通過另一種方式接觸中國散戶，就是將戰略重點放在與螞蟻集團的合資企業上，該合資企業為消費者設計投資組合。領航周二表示，「幫你投」成立的第一年就簽下了超過50萬名中國個人投資者。

領航去年8月宣佈撤港，將總部搬到上海，並提到未來6至24個月逐步退出香港的ETF、強積金及追蹤指數的投資平台。該公司解釋，撤出香港並非代表香港沒有增長潛力，相反香港是國際金融中心，仍然是領航重要的資本市場，而香港股市更是組成領航旗下基金的重要部份。同時，滬港通和債券通等渠道也繼續為領航提供進入A股及中國債市的通道。

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