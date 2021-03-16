華為技術有限公司副總裁、首席法務官宋柳平稱，將與蘋果、三星談判5G專利使用費。公司對遵循5G標準的每部手機專利許可費上限為2.5美元，並提供適用於手機售價的合理百份比費率。

彭博報道，華為開始向蘋果收取「合理」的5G專利使用費，期望創造可觀的收入來源。與愛立信和諾基亞相比，該公司打算將專利費重新投入研究，以保持在無線網絡中的地位。

報道指，即使美國盡力阻止華為網絡設備，並將其排除在供應鏈之外，但現時華為仍擁有最多的5G專利組合，並希望獲得報酬，但承諾收費會較諾基亞、愛立信及高通等低，華為應該在2019年至2021年之間收取約12億至13億美元的專利和許可費。

早前高通對每部iPhone索取7.5美元專利費，與蘋果產生了激烈爭執，高通辯稱，蘋果為支付基本技術而付出的很小的代價。

隨5G成為主流，有關專利的爭議可能會升級。在高通和愛立信等專利與手機生產商互相抗衡下，世界各地的監管機構和法院，仍在努力解決如何為必要技術授予專利價值，以及專利擁有者是否有權利限制使用這些發明的權利。

據研究公司Allied Market Research預測，至2026年，全球5G設備銷售將從2020年的55億美元，增長至6,680億美元。

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