美國總統拜登早前簽署1.9萬億美元的財政刺激方案，其中包括派發予美國民眾每人1,400美元的紓困支票。美股表現向好，道指又創新高，標指跟納指亦有進帳。市場觀望周三聯儲局貨幣政策會議，當局對於國債孳息率上漲嘅看法、通脹預期等言論將會係市場關注點。不過美債息走勢趨穩，10年期國債孳息率喺1.6厘水平，市場需要時間接受呢個息率水平，只要債息率唔再急升，股市就有喘息機會，令市場逐接受及適應。

美國10年期國債孳息率仍然高企，喺呢個情況下，對估值高昂嘅科技股構成巨大沽壓。喺招股時大受歡迎嘅快手(1024)，上市初期股價短期內一度較招股價勁升逾兩倍，見過417元歷史高位，即使最近股價大幅調整至300元樓下，但仍較招股價升逾1.6倍，所以亦成為被殺估值對象。幸而最近快手經過一輪回調後，估值上已作調整，而不少大行發表報告為其護航，快手有機會已成功尋底，雖未能即時回復升勢，但已屆可收集水平。

集團嘅短視頻市場具龐大增長潛力，料用家至2025年花費喺短視頻上時間會增加，由去年26%有望增至2025年的49%，同時用戶人數亦會由目前8億增加至2025年10億。快手為中國短視頻行業領導者，去年11月月活躍用戶達4.81億，去年第三季度每月內容提供者達1.26億，料至2024年月活躍用戶增長至7億。相信有關基礎可為公司帶來變現機會。唔少大行不約而同睇好公司嘅廣告及直播帶貨業務增長前景，料2020至23年收入年複合增長率可達45%。

快手擁有龐大用戶基礎，未來業務發展多元化，變現能力可提升，預期未來具更多催化劑，包括廣告及電商貨幣化仍未反映。產品組合移至更高利潤及可視性廣告，料可貢獻2022年收入一半等，投資科技、直播電商，以及稀缺性溢價，支持快手具有較進取估值。不少大行均看好其前景，當中較保守的野村給予其目標價333元，而滙豐研究最為進取，給予其目標價400元。

古天后

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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