●港交所（388）將於4月28日舉行股東周年大會（AGM），3名非港府委任董事陳子政、胡祖六及莊偉林屆時將會退任。港交所提名聶雅倫、張明明及張懿宸予董事會，供其向股東推薦在AGM上參選董事。

聶雅倫目前為領展（823）管理人領展資產管理有限公司的獨立非執行主席，以及中電（002）及聯想（992）的獨立非執董。張明明於2015年至2020年出任怡和太平洋行政總裁，負責管理該公司於香港、中國內地及東南亞各地業務；張懿宸則是中信資本的董事長兼首席執行官。

●中國太平（966）旗下附屬太平人壽、太平財險及太平養老今年首兩個月保費收入，合共約494.73億元（人民幣．下同），按年增長4.78%。期內，該3間附屬累計保費收入，分別約434.67億元、45.3億元及14.75億元，按年分別增長3.92%、2.22%及54.21%。

●百勝中國（9987）收購於深交所上市的禽肉供應商福建聖農5%股權。聖農是中國最大的白羽肉雞生產商，其生產鏈主要包括雞養殖、飼料加工及肉類加工。

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