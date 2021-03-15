恒指調整昨日生效，港股通標的也迎來新一輪調整。本次港股通標的調整，物管及生物醫藥股佔比不少。在生物醫藥股中，德琪醫藥─B（6996）值得關注。

德琪醫藥去年11月20日股份上市，主要產品研發進展迅速。核心產品ATG-010（Selinexor）治療復發難治性多發性骨髓瘤及瀰漫性大B細胞淋巴瘤，陸續在多個亞太市場包括中國、澳洲、新加坡及韓國遞交新藥上市申請。此外，於去年10月及今年2月與藥明生物（2269）兩度簽訂戰略合作協議，加速推進公司雙特異性抗體和抗體偶聯藥物的自主研發，相信對於德琪醫藥產品研發進展及擴大在研藥物組合有積極作用。

除了國際知名投資機構紛紛入股，越來越多內地創新生物醫藥公司來港也帶動了內地投資者對板塊的關注。去年底，未盈利生物醫藥公司獲准入選港股通，首批入選的公司如康方生物─B（9926）、諾誠健華─B（9969）、亞盛醫藥─B（6855）等在北水支持下迎來一波上漲，創下股價新高。作為港股通的新貴，德琪醫藥也有望獲南下投資者青睞。幾家大行對其持積極看法，花旗、摩通及高盛均給予「買入」評級，其中花旗目標價高達32.8港元，較昨日收報15.96元潛在升幅逾倍。

聶振邦

獨立股評人

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