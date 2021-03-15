因為疫情，香港人不能出外旅遊，目光轉向本港之郊野公園。香港郊野公園在本港旅遊業中所佔的比例不高，雖然香港擁有世界自然文化遺產，例如西貢的石崖，但外國遊客也較少去郊野，其中一個原因是香港郊野公園大部份都是車輛不能到達的地區。如果該地區內有車路，都會被劃為禁區，只有政府及特殊准許車輛可以出入。

這一點是與郊野公園的政策有關，要把這些地區盡量保持沒有人工的天然地貌，這本來無可厚非，但是因為這些地區多為山地，為了保養、防火及救急等工作，這些地方也有一些小路通達，不少山丘上也建有一些石級或公廁等方便郊遊人士。

這政策也有所不足，這規劃中，郊遊人士雖然不需涉水但也要跋山，一段路程往往要步行半小時至半天的旅程。對於一些年輕力壯或老而彌堅的人士，這是一個好機會鍛煉身體，但香港步入人口老化的年代，對於七老八十甚或使用輪椅的朋友又有多少人可以步行幾小時山路呢？香港郊野公園實際上是排斥了這群人欣賞郊遊的權利，對於這些朋友，可謂「登高之難，難於上青天。」

要改善這情況很容易，只要政府開放政策，容許某個年齡層人士一次性駛入郊野公園的禁區路，他們便可以欣賞香港的郊野景色。同時限制每日使用車輛的數目，以防止車輛過多污染郊野公園，在某些熱門打卡地點設置營地，容許空地泊車，這樣可以推廣香港郊野旅遊。

蔣匡文

著名建築師及術數家

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