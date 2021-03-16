內地混凝土建材製造及供應商智欣集團（2187）今起公開招股，全球發售1.87億股股份，當中1870.4萬股是公開發售，餘下1.68296億股是配售，集資最多2.8億元，發售價每股1.5元，每手8000股，一手入場費12,120元。

智欣集團主要業務是預伴混凝土及預製混凝土構件，產品主要在內地福建省發售，主要客戶是建築公司，今次集資，部分資金將會用作擴大預製混凝土構建廠房的預混凝土構件產能，並引入企業資源規劃系統以提升資訊科技系統以改善環境保護系統，另外亦會購置搞拌車及混凝土泵車，以及用作一般營運資金。

截至2020年10底為止，10個月集團收入為6.02億元人民幣，按年升37.8%；純利為4297.3萬元人民幣，按年升41.1%。智欣集團於3月16至19日招股，預計3月26日掛牌。

另外，久久王食品（1927）昨日暗盤於部份券高開後潛水，今早仍低開0.69元，惟即高走升5.33%，最新報0.79元，成交7,960萬元。富途昨日暗盤高開0.8元後回落至最低0.63元，比招股價0.76元低16%，一計手續費，一手賬面最多蝕600元，暗盤收報0.73元，跌2.67%，一手賬面蝕100元。輝立暗盤價高見0.83元，最低跌至0.71元，暗盤收盤回升至招股股價0.75元。

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