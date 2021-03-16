文輝道地王效應，近期大額豪宅市場交投活躍。九倉（004）旗下山頂77/79 PEAK ROAD兩星期內連沽3幢洋房，其中77D洋房上月以5.51408億元易手，實用面積6,266方呎，連3,932方呎花園，呎價8.8萬元。

據土地註冊處資料顯示，上述豪宅買家以海外註冊公司AMPLE FLAIR GROUP LIMITED名義入市，換言之買家須支付買家印花稅和雙倍印花稅，合共佔樓價30%，涉及稅款超過1.65億元。房委會最快5月推出新一期綠置居，鄰近港鐵鑽石山站的啟鑽苑以市價五折發售，最平118萬元交易，意味涉及辣稅足夠約140個家庭購入綠置居上車。

77/79 PEAK ROAD買家身份陸續曝光。騰訊 （007） 前高層李海翔便以5.98億元，以首置名義購入位於山頂道77A號的洋房，實用面積7,388方呎，呎價超過8萬元。

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