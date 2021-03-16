美國10年期債息確立上升趨勢，令一眾高估值的科技股近期「無運行」。惠理高級基金經理鍾慧欣預計，資金仍然會泊入價值型股份一段時間，直至美國債息升到1.8至2厘區間，相關科技股才有望喘定。她又預計，美國聯儲局最快於今年中才會出手抑制債息進一步向上，將息率維持在1.5厘水平。

受累多個不利消息影響，恒生科指現已較今年高位大跌逾兩成。對於科技股前景，鍾慧欣看淡未有盈利的電動車、雲業務等科技企業，皆因債息上升時，增長股未來盈利現時需要以更高的折現率（discount rate）折算回現值，估值因此大跌，拖累股價回調。對於一些有盈利的科技股，例如台灣的晶片公司、電腦製造公司，她就不感憂慮，因為相關企業的盈利持續有增長，訂單仍然強勁。

至於內地科企近期面對監管風險再度升溫，鍾慧欣就指，部份遭內地整改的科企已一早減持，由於內地科企的業務範疇非常廣泛，故長遠而言有監管屬好事，但股價短期難免有回調壓力。她又指，若部份股份回調至合理水平或更低，會考慮低撈。

眾多價值股中，惠理看好金融板塊，尤其是銀行股及保險股。鍾慧欣解釋，銀行股估值吸引，加上股息率較其他板塊高，且投資者對銀行股的配置仍低，料仍有資金流入。另外，保險股的投資收益亦將受惠息口走高。

鍾慧欣有份管理的惠理亞洲股債收益基金，年初至今升約6.3%。她表示，基於環球經濟將有V型反彈，仍會重倉股票，佔比七成以上，行業上偏好信息技術；至於固定收益方面，則偏好與債息敏感度較低的高收益企業債，債券存續期亦偏向較短年期。她又透露，基於看好價值股仍有一段上升空間，基金將在銀行類股份的持倉亦由2月份的6.5%，增至目前約12%。

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