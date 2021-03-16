美國國會眾議院早前通過總統拜登提出的1.9萬億美元刺激經濟方案，安聯集團（Allianz）旗下貿易信用保險公司裕利安宜（Euler Hermes）預期，方案將提振美國本土內需，並於今明兩年帶來額外3,600億美元貨品及服務額外進口需求。該將美國今年GDP增長預測，由原來的3.6%上調至5.3%；2022年增長預測由3.1%上調至3.8%；失業率料將由今年2月的6.2%改善至2022年底的4.3%。

裕利安宜亞太區行政總裁施昊國稱，亞太區的出口商不僅正受惠於中國的經濟復甦，同時拜登政府的刺激經濟方案亦帶來各種商機。該行預期，中國亦將錄得600億美元的額外出口收益。

受惠刺激方案，該行認為，今明兩年錄得最大額外出口收益的行業依次為家庭用品、電腦及電訊、汽車製造及機械設備。中國出口商最受惠行業將為電腦及電訊、家庭用品及紡織品；日本為汽車製造業、機械設備及服務行業；韓國為汽車製造業，服務行業及電腦及電訊。

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