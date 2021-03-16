中美政治角力對對碰，香港自2019年，已經成為擂台之一，戰線甚至已延伸到office爭奪戰，而主角之一係華懋灣仔甲級商廈One Hennessy。

話說政府最近大手租入One Hennessy其中五層樓面，總樓面大約6萬呎左右。之前有傳媒都報道過，政府一路都想幫警隊新成立嘅國安處搵個大office，事關而家灣仔警察總部，要處理國家安全重大案件，實在係唔夠用（一單案都47人，你明點解唔夠用啦）。咁啱嘅係，One Hennessy同警總真係一街之隔。於是早前真係有記者問過警察公共關係科：喂喂，One Hennessy係咪用去擴充警隊辦公地方呀？咁當然啦，梗係冇覆。

咁又關美國咩事呢？事緣位於中環花園道嘅美國領事館要翻新，裝修期間都要搵地方搬。於是上年就同華懋洽租One Hennessy，但最後傾唔成事。結果幾個月後，呢個大office，係就係官方機構租咗，不過係中國香港，唔係美國。

又話而家office市況一般，點解兩個都偏偏睇中One Hennessy？我都問過吓啲行內人，佢話office租盤係有，不過大貨真係絕無僅有，如果講過8萬呎核心區，One Hennessy係難得一見嘅選擇。咁美國領事館點算呢，市場傳聞而家傾租傾返過對面海，要走到去ICC。傾唔傾得成？未知。

香港中區，係香港嘅經驗命脈，近年已逐漸變成中資天下。外資走嘅走，縮嘅縮，取而代之係中資趁機掃貨，野村上年棄租IFC二期一層半樓面，結果部份退租樓層，由東莞銀行接貨。少了自由行，尖沙咀海旁係好行咗，不過夜晚望過去港島，我只係記得有好多中資公司嘅燈牌。中環，今日都仲可以叫國際金融中心嘅核心，過多幾年，好可能只係大灣區其中一個金融小區。如果美國領事館真係要暫搬返過九龍，只可以話：符合國情。

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