【本報訊】潘蘇通透過私人公司高鉎投資持有的何文田站一期物業發展權，已轉讓予鷹君（041），港鐵（066）並與鷹君簽定更替合約，有關項目發展權已讓予鷹君，不過稱擁有該上蓋「優先購買權」的長實（1113）早前入稟高院狀告潘蘇通違約。有兩名消息人士皆指，長實已撤銷控告，而長實發言人回覆指法律程序進行中，不便評論。

消息人士指，由於長實曾指潘蘇通未有向該公司披露上述交易文件，故此法庭要求潘再向長實披露交易文件，並將案件押後至下周五審訊。惟長實看完相關文件後撤銷控告，但並非與潘庭外和解。潘蘇通發言人表示不評論事件。

港鐵：工程順利進行中

港鐵物業總監鄧智輝早前表示，由於港鐵並非合約方，不清楚有關訴訟內容，已落實鷹君全面參與項目，現時工程按時間表順利進行中。港鐵2016年推出何文田站一期項目，當時由高銀金融（530）以補地價約62.8億元投得地皮，其後再將權益售予高銀主席潘蘇通。

高銀與長實的爭咬多番出現羅生門，早前消息人士指潘蘇通原先曾與長實接洽，但長實開了一個「不可能完成的條件」，其時是繳付港鐵費用死線前數日，潘蘇通尋得鷹君願意接手，而據了解，潘蘇通一方再向長實提出、是否不願意以更好條件接手，其「口頭上」否決。