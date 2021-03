Job or Career 這個問題,其實非常沙士比亞,就是”to be or not to be” ! Job,是工作,做得開心繼續做,做得唔開心就再搵工,周而復始。Career,是事業,建立事業是終身的事,遇到障礙難關,是挑戰是必經,周而復始。同樣的周而復始,但就有兩個截然不同的結果,一個越轉越迷失,一個堅持事竟成。騎牛搵馬不是問題,問題是騎牛的時候有沒有好好磨練練習,精益求精打好基本功,當有一日遇到馬的時候,有能力駕馭做好準備。

上個禮拜六出席了一場Job Fair,大開眼界耳目一新,是我夢寐以求的教材!當職位空缺前所未聞,沒有往績可尋可參考的時候,履歷應該點樣寫?我從來對那些所謂天下無敵一份履歷走天涯的做法嗤之以鼻,偏偏成為眾多求職者的金科玉律。迷信大學畢業證書是入大公司工作的必須,同樣大有人在。結果當日我問了各招聘單位的負責人,親自查證包括問埋HR,大學畢業是否必須的最低入門門檻,答案是除了幾個必須具備一些專業資格的空缺之外,他們最注重的是應徵者的軟技巧,對相關空缺的熱誠興趣比甚麼學歷都來得更重要。

更令我雀躍的,是有機會和3位年青人的職場對話,足以證明我這個職場女王不厭其煩講了幾十年的絕非虛言。有時間可以去我的Facebook專頁重溫當日我在現場做的live。對K11卓越服務大使一職有興趣的Helen,衣着打扮談吐大方得體,打開Instagram一睇,就知她的打卡功力非同小可,真正有備而來。兩位對見習企業家有興趣的年青人,面對我這個老練又霸氣的競爭對手,同樣未驚過!Roger初生之犢不畏虎的那團火,大家隔住個mon都應該感受到。另外那位任先生,看起來柔柔弱弱,但以溫柔的目光和我的殺死人眼神對望,展示了他非一般的淡定。

如何招聘未來人才應付未來發展,明明是各大小機構企業必須急切面對的問題,事實卻是具備前瞻性的有創意的企業和老闆少之又少。

這些機會屬不屬於你?機會屬於心動不如行動鍥而不捨的人,私人醒過貼士給大家, 3月31號之前,大家依然可以透過新世界網站申請。皇天不負有心人,只怕你是冇心人!

張慧敏

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!