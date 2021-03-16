Job or Career 這個問題，其實非常沙士比亞，就是”to be or not to be” ！ Job，是工作，做得開心繼續做，做得唔開心就再搵工，周而復始。Career，是事業，建立事業是終身的事，遇到障礙難關，是挑戰是必經，周而復始。同樣的周而復始，但就有兩個截然不同的結果，一個越轉越迷失，一個堅持事竟成。騎牛搵馬不是問題，問題是騎牛的時候有沒有好好磨練練習，精益求精打好基本功，當有一日遇到馬的時候，有能力駕馭做好準備。

上個禮拜六出席了一場Job Fair，大開眼界耳目一新，是我夢寐以求的教材！當職位空缺前所未聞，沒有往績可尋可參考的時候，履歷應該點樣寫？我從來對那些所謂天下無敵一份履歷走天涯的做法嗤之以鼻，偏偏成為眾多求職者的金科玉律。迷信大學畢業證書是入大公司工作的必須，同樣大有人在。結果當日我問了各招聘單位的負責人，親自查證包括問埋HR，大學畢業是否必須的最低入門門檻，答案是除了幾個必須具備一些專業資格的空缺之外，他們最注重的是應徵者的軟技巧，對相關空缺的熱誠興趣比甚麼學歷都來得更重要。

更令我雀躍的，是有機會和3位年青人的職場對話，足以證明我這個職場女王不厭其煩講了幾十年的絕非虛言。有時間可以去我的Facebook專頁重溫當日我在現場做的live。對K11卓越服務大使一職有興趣的Helen，衣着打扮談吐大方得體，打開Instagram一睇，就知她的打卡功力非同小可，真正有備而來。兩位對見習企業家有興趣的年青人，面對我這個老練又霸氣的競爭對手，同樣未驚過！Roger初生之犢不畏虎的那團火，大家隔住個mon都應該感受到。另外那位任先生，看起來柔柔弱弱，但以溫柔的目光和我的殺死人眼神對望，展示了他非一般的淡定。

如何招聘未來人才應付未來發展，明明是各大小機構企業必須急切面對的問題，事實卻是具備前瞻性的有創意的企業和老闆少之又少。

這些機會屬不屬於你？機會屬於心動不如行動鍥而不捨的人，私人醒過貼士給大家， 3月31號之前，大家依然可以透過新世界網站申請。皇天不負有心人，只怕你是冇心人！

張慧敏

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