「黃馮事件」揭發律師樓被接管後,資金遭凍結的苦主申索過程漫長兼不透明。本報接獲投訴,原來連律師會委任的介入代理人,在過程中亦疑似刁難苦主,一度稱被接管律師樓已無結餘,拒絕申索被凍結資金,及後經苦主踢爆後,又突然稱有結餘可以申索。

張錦緜律師事務所2018年被律師會接管,苦主張先生(化名)申索暫存律師樓的9萬元印花稅費用,追討接近3年。早前他向本報透露,3月4日收到介入代理人吳建華律師樓的通知,稱申索「初步被拒」,原因是「檔案內的客人按金已被全數提取,沒有任何結餘」。

根據法庭資料顯示,律師會在2018年10月至2020年3月期間三度登報提醒受影響人士提出申索,無提及申索宗數及所涉金額;而張錦緜律師事務所有兩個客戶賬戶(Client Account)最新情況亦被公開,其中交銀香港賬戶有大約112萬元,而中銀香港賬戶僅餘4,900元;律師樓賬戶(Office Account)則僅餘1,800元。

介入代理人突然轉軚

申索被拒後,他隨即去信反對,質疑假如客人按金無任何結餘,為何仍要苦等3年,亦毋須尋求法庭指示分配客戶訂金,而他更發現其實客人戶口實際是有結餘。隔日,他突然獲告知「申索將被部份接納」,申索金額為89,975元,稍較原先9萬元少25元,他批評介入代理人誠信有問題,若非「搞大件事」則不獲賠償,「明明Client Account有錢,又同我講無錢」。

張先生直言至今難以想像律師會和介入代理人的盤算,從接管至今,根本不在乎將客人錢歸還,質疑若客戶不主動提出申索要求,律師會及中介便會置之不理。對於今次介入代理人突然轉軚,張先生斥責做法差劣,「到底客人戶口有錢定無錢?只係一日之隔,點解由拒絕申索變部份接納?」,「會唔會係我唔反對就唔會有咁嘅行動,我反對就可以畀部份?」 惟介入代理人始終無回應改口風的原因。

他續表示,對受影響客人來說,最理想的結果乃取回全額資金,介入代理人應將所有申索上呈法庭,並認為要提供調查詳情,如總索償人數、金額、分配基準等,讓申索人在知情和公平做法下接受結果。

苦主質疑制度涉利益衝突

律師會理事會已向張錦緜發出傳票,就介入張錦緜律師事務所一事尋求法庭指示,包括客人訂金的分配,將於下周一(3月22日)於高院進行內庭聆訊。在法庭傳票上提到,事件衍生的訴訟費用及介入費用應由張錦緜律師行支付,律師樓賬戶之款項及其應收取的利息,以及客戶賬戶之款項在完成分派後的剩餘部份(Surplus of the Client’s Money after distribution to the Beneficiaries),均有機會用作支付原告人(律師會)的費用。

由2018年6月起至今,介入代理人投入人力、物力3年,一切絕非義務性質。該苦主認為,若其他申索人因為介入代理人的通知,誤以為追討無望而放棄申索,律師樓客戶賬戶便有額外盈餘,質疑介入代理人角色存在利益衝突。

律師會:不向客戶收取介入費用

本報上周五就介入代理人改口一事是否涉及誠信問題,抑或只是出錯向律師會查詢,發言人僅回覆指事件已進入司法程序,現階段不能作任何評論,並重申因採取介入行動而招致的一切費用,需由被介入律師行的有關律師支付,律師會不會向客戶收取任何介入律師行所招致的費用,並強調「在任何情況下,被介入律師行不能使用屬於客戶的存款以支付因介入行動而招致的費用」,惟未有回應在客戶存款有盈餘的情況下的處理方法。

該會發言人續指出,律師會樂意聽取介入行動的意見,希望可盡力在保障公眾及客戶利益的前提下,將對公眾及客戶的影響減至最低,但同樣無回應對坊間要求成立彌償基金保障受影響客戶的看法。

吳建華律師行回覆稱,由於法庭程序已展開,在現階段不能披露案件的詳情或作出任何評論。根據資料,吳建華律師行高級合夥人吳建華,擁有香港大學法律學士學位,私人執業超過20年,在律政司服務3年及在香港警務處服務15年,稱擁有豐富的刑事法庭經驗。

大律師陸偉雄指,難以判斷該律師行突然接受部份申索的原因,但他指出代理人接手後,有第三方可檢察接管後的財政報告,加上代理人要向法庭交代,估計難以「隻手遮天」。

2019年介入費用近千萬

就介入律師行業務機制,律師會一般會委任另一間律師行為「介入代理人」,以處理後續事宜,包括辨認及取得被接管律師樓的檔案及紀錄;向有關銀行發出通告,保存存戶的款項;評估該行檔案的緊急程度;判斷處理不同檔案的優先次序;與受影響客戶的代表律師聯繫,以交還檔案;處理歸還當事人款項的事宜。

根據律師會2019年年報,年內因介入律師業務而衍生的費用錄931.2萬元,該會提到費用只能向有關律師追討,故可全數收回的機會不大,為確保有足夠儲備應付其在履行法定監管職能時的潛在開支,律師會理事會於2019年撥1,000萬港元列入特別儲備,至年底累計盈餘和儲備為2.19億元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!