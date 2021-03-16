農曆新年過，多個新盤先後開賣，其中，上周進行首輪認購的長沙灣地王新盤維港匯I，首日沽出九成單位後，帶動一手市場升溫。新地（016）隨即準備推售旗下沙田多石街新盤瓏珀山，發展商表示項目推售已進入直路，最快下周上樓書，下月開放示範單位，同月開賣。

新地代理總經理胡致遠指出，瓏珀山樓書將近完成，最快下周上載樓書，示範單位有機會四月開放，同月起推售。

項目今日公布會所細節，名命為Club Michel，設於項目基座，望山景，室內外面積合共5萬方呎，採用日本Strickland事務所設計，專精酒店設計。會所樓高3層，連空中花園，設施包括室內泳池、室內籃球場、宴會廳、兒童遊樂場等設施。

瓏珀山一期設196伙，實用面積約920方呎至1500方呎，戶型由三房一套至四房雙套。

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