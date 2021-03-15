【本報訊】中國國家統計局昨公佈本年首兩個月的多項經濟指標，「三頭馬車」中消費、投資及出口，受到去年爆疫形成低基數效應而導致增幅驚人。不過專家仍認為中國本年開局好，有望實現增長目標。

消費方面，今年首兩個月社會消費品零售總額為69,737億（人民幣．下同），扣除價格因素後，按年增長34.3%。生產方面，工業增加值按年增長35.1%，而規模以上工業發電量按年增長19.5%。

出口方面，雖然未有直接數據，但據國家統計局新聞發言人劉愛華指，中國兩個主要貿易夥伴東盟及美國首兩月的出口增長均達到40%及70%以上。

在投資方面，不含農戶的固定資產投資達42,536億元，按年增長35%，而同期全國房地產開發投資13,986億元，按年增長38.3%，其中住宅投資10,387億元，增長41.9%，而房地產開發企業房屋施工面積77.06億平方米，按年增長11%。

劉愛華指出，按年指標大幅成長，主要是因為疫情防控和經濟社會發展的成效持續顯現，再者就是經濟持續穩定恢復；此外，外部需求有所改善，加上就地過年對工業生產起到提振作用。

經濟師：復蘇穩健

彭博經濟師指 ，雖然首兩個月經濟供需兩端打開了缺口，但中國經濟復蘇是穩健的，今年有了一個不均衡但強勁的開局，使經濟有望輕鬆實現2021年6%增長目標。而財政支持似乎勢將只會縮減，或可能會降低貨幣政策方面實施全面寬鬆的可能性。

華興證券經濟學家龐溟表示，投資數據顯示製造商仍持謹慎，企業「特別是民營企業，只有在利潤成長的復蘇得到確認後，才會開始有更強烈的投資意願」。