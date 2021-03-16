港燈（2638）公佈去年全年業績，期內收入按年跌3.3%至103.89億元，純利升17%至27.3億元；可供分派收入為28.3億元，每股末期分派16.09仙，全年派32.03仙，按年持平。港燈半日報7.74元，升0.1%。

期內售電量按年減少3.7%，由於疫情期間住宅用電量上升，抵銷部分工商業用電量跌幅。港燈表示，2021年將全面凍結電費，雖然資本開支上升和售電量受疫情影響下跌，均增加調整電費的壓力，但燃料調整費下調可全數抵銷基本電費上調幅度，使電費得以維持不變。

主席霍建寧表示，全球各地陸續推出疫苗接種計劃，可望緩解疫情帶來的限制和經濟影響，相信香港 在不久將來會逐步走出經濟和社會陰霾。他又指，港燈去年在各項主要基建項目上取得滿意進展，未來續透過三項策略實現減碳目標，並擴展及提升網絡。

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