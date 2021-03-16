中糧集團計劃合併國際及國內貿易資產，創立一個新的農業商品巨頭，打算最快2021年上海上市，估值超過50億美元。

《彭博》引述消息人士透露，央企中糧集團已聘請銀行家，就中糧國際與國內貿易及加工資產合併計劃提供建議。消息指，集團整合後，資產範圍覆蓋巴西至中國，而這家新成立的公司將會與數十年來主導該行業的全球四大巨頭，包括美國ADM（Archer Daniels Midland）、邦吉（Bunge）、嘉吉（Cargill）和法國路易達孚（Louis Dreyfus）競爭。消息人士亦透露，合併預計會於今年完成，而潛在的上市計劃會於2021年底或2022年初進行，不過合併的架構尚未確定，要視乎投資者興趣以及商品價格。

中糧集團旗下有多間上市子公司，包括福田實業（420）、蒙牛乳業（2319）、中糧肉食（1610）、中糧包裝（906）、中糧家佳康（1610）等，其中中糧家佳康今日最多升逾一成，最新報5.01元，升8.4%。

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