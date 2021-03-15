【本報訊】虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）去年7月底開業，行政總裁李家達最新透露，上客量遠勝預期，目前已有逾5萬客戶，相信年中客戶量可突破10萬。他指出，開業至今開出逾1,000架定存小巴，超過一半用戶敘造多於一次定存，總存款規模超過10億元。

次季推無抵押分期貸款

扣賬卡使用情況亦理想，李家達提到，累計交易量接近80萬宗，預計今年首季與去年第四季比較，交易量將有1倍增長，有客戶單月使用該卡消費150次。他續指出，扣賬卡並非銀行主要收入來源，而是提升用戶參與度的其中一項工具，目前有八成客戶用多於兩項產品，平均日活躍用量達20%，反映深度互動指標的平均日活躍用量/平均月活躍用量為25%。

李家達預告將於第二季推出無抵押分期貸款業務，稱集團具備信貸風險及大數據分析能力，可以更準確計算風險，有條件以具競爭力貸款息率搶佔市場，料貸款業務將會是短期內銀行收入的主要動力，未來則會透過推出智能理財顧問服務，為客戶度身訂造理財方案，開拓非利息收入。

近期虛銀輪流削活期息率，李家達分析，市場上虛銀減少以「着數」、「高息」作招徠，認為此等做法難以持續，反而更廣泛應用智能理財可助用戶解決痛點，並進一步提升用戶黏度。該行董事局主席陳家強補充，虛銀應該要突破框架，在傳統世界脫穎而出，若走同一舊路，價值便大打折扣。