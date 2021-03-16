近期新盤市場急速升溫，多個新盤乘勢推出發售，其中，新地（016）旗下何文田Prince Central，本月初公佈開賣，以平均折實呎價29,688元推售首批50伙，項目仍在收票階段，市傳累收約60票，發展商尚未公佈銷售詳情。

今日市場傳出項目急煞停消息，有指新地因看好後市，遂將項目短暫封盤，所有已入票人士，可於明日辦理退飛，而設於尖沙嘴環球貿易廣場（ICC）的示範單位，有指將於後天關閉。對於該盤急煞停消息，本報向新地查證，正待回覆。

該盤首批50伙，實用面積251方呎至345方呎，為開放式及一房間隔，價單定價817.3萬至1,257.6萬元，實用呎價32,562元37,051元。折實售價694.7萬至1,068.96萬元，折實呎價27,677元至31,493元。最平單位為實用面積251方呎的3樓E室。

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