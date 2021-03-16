阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團於去年煞停上市後身價大縮水。遭到中國監管機構要求重組後，投資者對螞蟻集團的估值失去心，估值大幅縮減36%至只有約2,000億美元。

《路透》引述消息人士表示，中國監管局對螞蟻的審查令到投資者對螞蟻集團估值轉為保守。美國華平投資集團根據螞蟻集團去年全年的純利計算，螞蟻估值僅略高於2,000億美元，雖然仍比螞蟻集團於2018年集資時的估值高三分之一，但遠低於去年原計劃上市的估值3,150億美元。另外，亦有消息指出，華平投資於2020年初以基於1,900億美元的估值，出售螞蟻部份持股。

中國銀保監早前進一步收緊商業銀行與合作機構共同出資發放網路貸款比例，單筆貸款中合作方的出資比例不得低於30% 。市場認為此舉對螞蟻集團估值造成嚴重影響，因為從前集團於其千億規模的消費貸款中僅出資2%，而其餘大部份資金均來自合作夥伴銀行。

螞蟻集團於去年11月即將上市前數天，被中國監管機進行查而導致其370億美元的上市計劃被叫停。

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