政府公布，去年12月至今日1月經季節性調整的失業率7.2%，差過市場預期的7.1%，續見近17年來新高，就業不足率亦由3.8%升至4 %。

期內總就業人數由去年11月至今年1月的363萬人，下跌至361萬人，減少約2.05萬人；同期的總勞動人口亦由388.4萬下跌至387萬人，減少約1.23萬人。失業人數就由25.3萬人上升至26.2萬人，增加約8,300人；就業不足人數亦由14.8萬人上升至15.5萬人，增加約6,400人。

按行業劃分，與消費及旅遊相關行業的零售、住宿及膳食服務業等，合計失業率仍然高企於11.1%，但較去年11月至今年1月下降0.2個百分點。其中，餐飲服務活動業的失業率由14.7%下跌至14.1%；零售業的失業率則由8.9%上升至9.1%。大多數其他行業的失業情況惡化，尤其在進出口貿易業、郵政及速遞活動業、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場繼續顯著受壓，失業率為2004年以來高位，總就人數下跌0.6%，失業人數增加3.3%，但情況在期內較後時間隨著疫情改善已趨向穩定。

他指出，由於疫情尚未完全受控，加上訪港旅遊業仍然冰封，勞工市場在短期內仍將面對挑戰，而疫苗接種計劃開展，疫情的威脅冀可逐步減退，將在今年稍後有助紓緩勞工市場的壓力。

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