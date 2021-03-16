新地（016）旗下沙田石門商廈W Luxe新近入伙，惟該廈最新錄得蝕讓成交，原業主3年蝕約71萬元離場。

據資料顯示， W Luxe中層N3單位，面積約406方呎，新近連一個車位以640萬元易手，呎價約15,763元。原業主於2018年以711萬元一手購入上址，持貨不足3年，賬面蝕約71萬元或近一成，並為項目首宗蝕讓成交。

W Luxe位於石門安耀街5號，樓高26層，項目自2018年10月起推售，交投甚見活躍，其中4伙頂層特色戶，總面積達6,676方呎，去年底則獲深圳富豪肖潭平斥1.291億元購入。

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