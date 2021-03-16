新加坡公布，在非永久居民工作大減下，去年失業率達到3%，回到2009年金融海嘯水平，全年就業人數減少16.7萬人。

新加坡人力部公布，去年不計外傭的就業人數335.6萬人，流失16.7萬個工作崗位，主要是非永久居民就業人數減少18.2萬人所致，特別是建造及製造業持有簽證人士大減；而本地人就業人數反而輕微上升1.5萬人。去年新加坡失業率3%，與2009年金融海嘯一致，但低於2003年沙士的4%。

全年裁員人數趨升，去年裁減了2.6萬個崗位，按年大增1.4倍，但裁員率1.28%計，低於過往經濟衰退平均的2.25%。

新加坡人力部長楊莉明表示，失業率自去年11月起至今已逐步下跌，料未來幾個月經濟及就業市場將會見底回升，但影響經濟的風險仍然存在，例如封關措施帶來壓力。

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