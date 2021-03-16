工商舖市交投轉活，有投資者趁相關物業價格未反彈之際，適時入市。其中前特首董建華外甥最新斥近6,554.9萬元，購入田灣工廈兩單位。

據土地註冊處資料，田灣興偉中心19樓3及4室，面積分別為6,463及6,977方呎，上月合共以6,554.9萬元易手，平均呎價約4,877元。登記買家為聯景投資有限公司（United King Investment Limited）；按公司註冊處文件，公司董事包括金昌尉及金昌民等人，料為前特首董建華胞妹董建平及金樂琦夫婦之兒子，即董建華外甥。

至於原業主於去年10月以5,188萬元購入上址，短炒賬面獲利1,366.9萬元，物業短短5個月間升值約26%。

事實上，金昌尉以往亦活躍於物業市場，於去年11月則以首置身份，斥1.68億元購入深水灣豪宅文禮苑一洋房。

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