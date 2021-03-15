上月以嚟，全球金融市場由美國國債孳息主導。上周三，美國公佈2月CPI；同日，拍賣10年期國債，兩者顯示商品通脹同通脹預期一如市場所料穩步上升。上周五，10年期債息再度升破1.6厘，高見1.642厘，係年幾以嚟首破1.64厘。債券拍賣之後，市場焦點轉向聯儲局本周議息。

美國進入夏令時間，聯儲局將於本港周四凌晨2時公佈議息結果。今趟聯儲局面對唔少通脹相關風險：一、10年期債息飆升；二、銀行補充槓桿率（SLR）豁免措施月尾到期，若唔延長，銀行將被迫拋售國債；三、財政部總賬戶（TGA）將喺月尾規模減半，對中長期債價造成壓力。

2008年金融海嘯後，市場最重要參與者唔係大戶或散戶，而係央行，放水收水牽引市場。央行可以不停放水，皆因過去12年通脹極低；但今次抗疫放水，同12年前唔同，今次財政介入規模遠高於上次，令通脹升溫速度亦遠高於上次。聯儲局仍以舊思維睇低通脹風險，就係最大風險！

市場預期通脹勢將超過2%、聯儲局年半後勢將加息，並提前計價。通脹憂慮不利市況，法興策略師Kit Juckes預測，10年期債息達2厘前，市場「唔會太平」。聯儲局會否改口風遏長債息，周四要睇實。

昨日港股反彈力弱，微升0.3%，呈頭肩頂，關鍵係1月尾低位28259守唔守得住。債息殺氣大，上月尾就曾出現股債滙金四殺局面！資金流入具防守性嘅收息股擋煞。過去20年派息（連紅股計）有增無減，能提供穩定股息回報嘅港股，包括公用股中電（002）、煤氣（003）、電能（006）同長建（1038）。當中，電能周一升0.9%，收44.95元，股息率6.2厘，呈三角突破，該股明日公佈業績。

割柑人