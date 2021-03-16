再有中概股短期來港上市，內地影片網站嗶哩嗶哩（Bilibili，B站）已通過港交所上市聆訊，並正式上載初步招股文件，市場預計最快本周招股，集資30億美元（約234億港元）；高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。

嗶哩嗶哩收入主要來自移動遊戲、增值服務、廣告、電商及其他，去年總收入120億（人民幣，下同），按年升76.5%，其中來自移動遊戲的營業額48億元，按年升33.5%，佔總營業額40%；其次為增值服務38.5億元，按年升134.3%。嗶哩嗶哩往績錄重大虧損，2018至20年累計蝕逾49億元。

於2020年第四季度，嗶哩嗶哩的月活用戶錄2.02億人，按年增長55% ，其中2020年35歲及以下的用戶佔該公司月活用戶比例超過86%，該比例超過其他中國主要視頻平台。於2020年，用戶付費比率8%，較上年增加1.9個百分點；單個付費用戶月均收48.7元，按年跌近20%。

嗶哩嗶哩主要股東包括騰訊（700），持股12.4%，擁4%投票權；阿里巴巴（9988）持股6.7%，擁2.1%投票權。《華爾街日報》早前引述知情人士透露，中央越來越擔心馬雲旗下阿里具左右輿論的影響力，已要求其出售其傳媒業務。

嗶哩嗶哩指，預期盈利能力會隨著用戶群擴張及經濟規模擴大而改善，將有效管理成本及開支佔總收入的百分比，並從規模效應及營運槓桿持續增長看到利潤率改善。 此外，日益多樣化的消費場景及持續擴張的用戶群導致收入快速增長，將共同分擔成本內容及經常性開支，最終成本及支出合共佔收入的比例將會下降，從而實現盈利。

嗶哩嗶哩採用同股不同權形成上市，Y類股份持有人每股可投10票，而Z類股份持有人則每股可投一票；創辦人兼主席陳睿持股14.2%，擁44.6%投票權。

嗶哩嗶哩集資所得將用於收購、投資和製作優質內容，尋求建立戰略合作關係或聯盟，向內容創作者提供支持及基礎設施；用於銷售及營銷，及投資和開發人工智能及大數據分析、雲技術等。

國家廣播電視總局於2020年11月頒佈《關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通 知》（「第78號通知」），規定開辦網絡秀場直播或電商直播的平台的登記要求，以及若干直播業務就實名註冊的要求、用戶打賞金額的限制、封禁未成年用戶打賞、直播審核人員的要求、內容標籤的要求以及其他要求。嗶哩嗶哩指，由於公司部分收入來自直播，目前仍在向監管機構取得進一步指導，並評估第78號通知項下各項規定對業務的適用性及影響。

嗶哩嗶哩披露，已向港交所申請豁免，能於上市後三年內將附屬公司實體分拆並在香港上市，但目前未有具體計劃。

嗶哩嗶哩於美股開市前股價升5.7%，暫報118.02美元。

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