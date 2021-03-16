在疫情爆發前，中國可望錄得5.5%至6.0%增長率的穩健水平。去年初疫情帶來的經濟衝擊，對中國造成了短暫的威脅。對外方面，儘管面對關稅問題及中美關係緊張，但因海外市場對醫療用品和藥物的需求殷切，加上在家工作的限制帶動電子產品的海外需求，因此中國出口仍有強勁增長，中國製造業產品的需求亦顯着上升。

隨着中國恢復結構性經濟轉型過程，由製造行業及投資轉至消費、服務和資訊科技行業，我們預期中國國內生產總值將於未來數年維持5%至6%的增長率。這個轉型過程必定曲折及漫長；整體增長指標可能有時疲弱。但由於中國的人均國內生產總值仍處於新興市場水平，政府要維持足夠的財政和貨幣政策空間來刺激經濟增長，因此我們認為內地經濟持續放緩的機率仍然偏低。

在固定收益市場方面，與孳息率甚低的已發展市場債券比較，我們認為中國本地貨幣債券市場可以帶來理想的分散投資優勢。我們看好內地經濟和人民幣的中期前景，中國政府債券和政策性金融債券均提供入市良機，同時毋須承擔重大的信貸風險。隨着中國信貸市場持續發展，我們將投入更多信貸分析資源，以把握投資機遇。

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