樓市成交熾熱，帶挈發展商銷售額亦創新高。會德豐地產今年首季連推多個大型新盤，集團期內銷售額錄得112億元，創集團新高紀錄；其中重磅項目、山頂77/79 PEAK ROAD最新再沽出兩幢洋房，合共吸金約12.7億元

會德豐地產常務董事黃光耀指，集團首季銷售額達112億元，涉及717伙住宅單位，當中77/79 PEAK ROAD新近再錄兩幢洋房成交，包括77E號屋，實用面積7,527方呎，採用六套房間隔，另連182方呎平台、6,515方呎花園及1,422方呎天台，成交價為6.77億元，創項目新高，而成交呎價為9萬元。

至於77B號屋，屬實用6,676方呎四套房戶型，另連148方呎平台及2,947方呎花園，成交價約6億元，呎價達90,006元。換言之，集團短短一個內標售出5幢洋房，合共套現29.8億元；而目前僅餘一洋房待售。

黃光耀續指，集團今年新盤頭炮啟德MONACO系列，其中1期開售以來已暫沽約344伙，套現逾41.1億元；至於2期GRANDE MONACO則售出約123伙，套現逾17.8億元，兩期合共累售約467伙，套現近60億元，平均成交呎價約2.5萬元。另集團第二季將主力推售觀塘KOKO HILLS 2期，涉及82伙，項目樓書及示範單位亦正準備中。

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