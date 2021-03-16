社交媒體Facebook與傳媒大亨梅鐸持有的新聞集團（News Corporation）於澳洲達成為期3年的合作協議，Facebook同意支付費用以使用該集團的新聞，但沒有公佈金額。

《彭博》報道指，這份協議解決了早前於澳洲發生的新聞出版以及科技巨人之間的爭端，當時Facebook為了抗議澳洲國會將立法要求科技網絡平台須為分享新聞付費，一度下架所有澳洲新聞，隨後相關法案在澳洲國會通過。

協議中例出Facebook可以使用新聞集團旗下的新聞內容，包括全國性報紙《澳洲人報》（The Australian），以及區性報紙如新南威爾斯州的《每日電訊報》（The Daily Telegraph)、維多利亞州的《前鋒太陽報》（Herald Sun）以及昆士蘭州《信使郵報》（The Courier-Mail）。

新聞集團執行長Robert Thomas在聲明中表示，與Facebook達成的協議會為澳洲的新聞行業帶來「重大以及極具意義的影響」。這項協議意味著Facebook用戶可免費使用新聞集團的文章以及突發新聞影片。而Facebook全球新聞夥伴副總裁Campbell Brown表示，「很高興達成了協議，並期待為澳洲帶來Facebook新聞的服務。」

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