農曆新年時，我到一個小型發展商的家拜年兼吹水。他問我，究竟點睇未來樓市？

我說，以林鄭政府的所作所為，在可見的將來，樓市未見到有大跌的可能性，假如客觀因素不變，樓市應會緩步上升。然而，究竟樓價未來走勢，還得看下屆特首的政策。

話猶在耳，原來不待等下任特首，日前坊間已在熱話，指中央要求香港解決房屋問題，照搬內地「房住不炒」的政策，重點是增加土地供應，環評、規劃、地權通通行開，預算新政將在半年內推出。

我收到一份內部文件，是國家要求全國省市政府，提交「關於解決香港住房問題的思考和建議」，大約3,500字左右的綜合材料。我估計，大鑼大鼓、事先張揚的這樣做，真正目的，是為了做勢，這也間接證明了，事在必行。

把文件發給我的線人，who should be a 黨員，I think，我問他﹕「究竟這算不算洩露國家機密？」他回答說﹕「到得我這低級員工的手上，都絕對不是國家機密啦！」

周顯

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