老牌電力H股中，大唐發電（991）今年以來大升22％，華電國際（1071）只升8％。華電估值較大唐吸引，追之哉。

1）華電本月3日晚發出業績快報，2020年股東應佔盈利42.04億元人幣，增23％；EPS 0.33元人幣，增14％。業績增長，來自期內燃料成本下降及利息支出減少。現價PE 5.3倍。

大唐亦已發出盈喜，去年盈利增長169%（預測幅度中間落墨），EPS 2.54分人幣，現價PE 6.9倍。華電PE較大唐折讓23%。

2）華電2020年PB 0.36倍，較大唐折讓20％。過去6年，華電平均PB 0.60倍，現時折讓四成。

3）華電2019年派年息0.146元人幣，2020年預測派0.166元人幣（0.199港元），高息9.5厘，較大唐的7.3厘為高。

4）2021年，華電預測盈利增長10％，現價除息後理論價計，預測PE除至4.4倍，更見吸引。

北水持H股43%

5）北水周一持華電H股高達43.29％（7.44億股），遠高於持大唐的5.97％（3.66億股）。

6）過去6年，華電H股較A股（滬：600027）平均折讓37％，現時折讓高達49％。

＊華電現價2.1元，目標價2.9元，潛在升幅38％。達標計，股息率仍達6.9厘。中信證券睇3.85元，中金睇3.21元。

同埸加映：天能動力（819）旗下A股天能電池（滬：688819），早前公佈，去年賺22.8億元人幣，增53％，EPS 2.66元人幣。現價44.77元人幣，PE 16.8倍。

天能動力去年12月發出盈喜，指去年盈利至少增長40％，即可賺23.6億元人幣以上，折合PE僅5.8倍，只及天能電池的三份之一。天能動力透過天能電池，生產鋰電池，此類業務應享高估值（贛鋒鋰業（1772）往績PE 300倍，2020年預測141倍）。此外天能動力市值165億元，僅佔天能電池值427億元，已相等於本身市值的2.6倍。

天能動力現價14.66元，較1月高位22.55元已調整35%，趁低買，目標價重溫：26元。聯昌睇27.56元，中金睇20元。

何車

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