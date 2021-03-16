樓市破頂潮蔓延至資助房屋市場。盛產「居屋王」的香港仔雅濤閣，近期一個高層海景單位，未補地價以875萬元售出，呎價升破1.5萬元，從何文田冠暉苑手上，重奪全港呎價最貴未補地價居屋寶座。

據房委會成交紀錄，雅濤閣上月錄得2宗居屋第二市場成交，其中一個高層戶，實用面積576方呎，成交價875萬元，呎價15,191元，兩價均創屋苑新高價，呎價更貴絕全港未補地價居屋。據知，該破頂單位為1座高層D室，屬3房間隔，位處單邊坐擁香港仔避風塘全海景，堪稱「樓王」，原本以900萬元叫價放盤。資料顯示，原業主2001年以166.07萬元一手買入，現賣出物業，持貨20年大賺708.93萬元離場，升值4倍。

對上紀錄為何文田冠暉苑，去年5月綠表成交呎價15,052元，雅濤閣將紀錄再推高近1%。

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