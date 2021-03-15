【本報訊】近年在亞洲市場少有動作的「金融大鱷」索羅斯（George Soros），其在港基金管理公司出現高層人事變動。根據彭博報道，其家族辦公室索羅斯基金管理（香港）有限公司，聘請炒房出身、擁有十多年對沖基金經驗的高盛前執行董事Donald Fries，出任家族基金的投資組合經理。市場關注高層變動後，基金投資策略會否變得進取。

據報道，Donald Fries今年2月開始轉任新職務。根據證監會的「持牌人及註冊機構的公眾紀錄冊」，他2月8月起，作為索羅斯基金管理（香港）有限公司的「證券交易」、「期貨合約交易」、「提供資產管理」的代表，2月18日起轉為負責人員（RO）。按職務調動，Donald Fries是接替去年5月辭去RO一職的李昂，而作為唯一內地持牌代表的李昂，則於去年加入由內地四大資產管理公司中國信達（1359）系內的信達國際資產管理。

沽空長汽被罰150萬

根據LinkedIn資料，Donald Fries在加入高盛炒房前，2007年加入對沖基金Maverick Capital，2014年轉投另一間對沖基金松河資本管理（Pine River Capital Management），從事對沖基金業長達10年。他2017年加入高盛任職執行董事，於證監會持有證券交易、期貨合約交易牌照。

近日10年期美債孳息急升至1年高位，在港美息差拉闊下，港滙曾低見7.77兌1美元，加上內地對科技股監管升溫，今年初表現強勢的港股似乎有逆轉迹象，此時傳出索羅斯家族基金加入對沖業界好手，難免令人聯想該基金或有大動作。事實上，索羅斯旗下的量子基金1998年成功沽空亞洲多國貨幣及股市攫取厚利，對本港股滙市場亦造成雙殺局面，最後迫使港府動用千億儲備入市打大鱷。

索羅斯近年作風低調，個人極少現身包括香港的亞洲地區，2010年曾傳出索羅斯活躍認購新股；2015年索羅斯對外從美林招攬人手，又從內部將基金的英國高層調港，被指是部署沽空「大茶飯」；2019年被傳沽空港股失利蝕24億元，但沒有獲得證實。唯一能確認的是2018年沽空長城汽車（2333），因基金進行無抵押賣空，遭證監會罰款150萬元，才令索羅斯在港股的沽空足迹曝光。

基金港分部位於中環

索羅斯基金基金管理公司曾管理高達約250億美元的全球資產，香港分部坐落中環友邦金融中心29樓，由其子Robert Daniel Soros來港於2010年3月成立。該公司曾在2011年初聘請汪洋女婿張辛亮為員工，不過索羅斯同年退還了所有客戶的資金，專心打理家族基金，故減聘人手，張辛亮亦於次年辭任並自立門戶創立辛夷資本。