美團（3690）令不少股民賺大錢，但如果是美團創辦人父親有份投資的新股（IPO）水泥公司智欣（2187），散戶又是否趨之若騖？

今日開始招股的智欣定價1.5元，不設上下限，每手入場費12,120元，以細價股計每手入場費十分高，以公開發售1870.4萬股計，甲乙組各分約1,169手（無超額配售權計），貨源極乾。該公司為中國福建省廈門市的混凝土建材製造商及供應商，加上市盈率偏高，市況不穩下，有網民指「不敢碰」、「好危險」。

傳統水泥行業以往吸引力不大，智欣最大賣點是基石投資者之一王苗，他為美團創辦人兼首席執行官王興的父親。

早前亦有內媒報道，王苗為福建人，1992年就開辦了水泥廠，2003年王苗則投資了6億興建一間年產200萬噸的現代化水泥廠，佔股40%，王苗在福建龍巖蓋有800平方米豪華別墅，名副其實一名土豪。

而王興為「水泥富二代」，但沒有繼承父親的衣砵，2003年放棄美國學業回國創立校內網，往後7年之間十幾個項目，多以失敗收場。不過王苗一直支持自己的兒子，王興曾經說過自己的創業是九敗一勝，其實王興能夠連續創業，父親是強而有力的後盾，王興曾經還跟父親借了50萬元人民幣去發工資。現時僅以王興持美團10.44%計，身家已經達2,000億元。

而招股書提到，王苗以2,524萬元投資1,683萬股，佔發售股份9%，而招股書列明有6個月禁售期。而他與另一基石特納斯公司，持發售完成的股本6.52%。

不過，一名「陳女士」擁有的「柏謙陳 BVI」，則於2019年1月21日以招股價折讓價86%買入相等於上市後9.99%的股份，而且並無禁售期，意味這間貨乾的新股或會於上市後不久迎來「割韭菜」式的沽壓。

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