比特幣升穿6.1萬美元，最近商圈對區塊鏈技術或加密貨幣的動作不斷：美圖秀秀所屬的上市公司美圖，上星期公佈斥資超過2億港元購入以太幣及比特幣、Paypal 收購加密貨幣安全存儲技術公司以支持在加密貨幣範疇上的發展計劃。相關消息相信陸續有來。

企業紛紛入市令比特幣價格持續上升，使更多企業及散戶關注並投入資金，形成循環。看來升勢還會維持一段時間，但何時會進入熊市難以預料。那麼，在香港想投資比特幣，可以如何入市？

在進行任何交易前，最好先擁有一個加密貨幣錢包。這個電子錢包可透過不同網上平台建立，分為熱錢包和冷錢包。熱錢包是線上電子錢包，類似銀行的投資戶口，在內資金容易轉出轉入，但儲存風險與錢包所屬平台掛勾；冷錢包即線下數據儲存庫——只用作儲存加密貨幣的地址，如手寫、紀錄於USB等。需留意，每個錢包都有2個地址，一個為公開地址（Public Key），在收取加密貨幣時使用；另一個為私密地址（Private Key），只在轉出加密貨幣時需動用。請緊記切勿將私密地址與他人分享，否則等同將你的銀行戶口密碼分享出去！另外，必須將私密地址保存妥當，加密貨幣世界與銀行不同，無法「忘記或重設密碼」，遺失了私密地址即遺失了自己的財產！

開設好錢包後即可入市，香港現時入市方法有三：交易所、自助買賣機及場外交易。

交易所（如Binance）使用方法與股市交易所相似，投資者需於交易所平台上開立戶口進行交易，交易所會收取手續費。交易後，加密貨幣會先儲存於交易平台的熱錢包上，提取至冷錢包則需要支付礦工費。交易所上的交易過程較為繁瑣，開戶要做身分認證，新手使用需時間學習，而且需要將資產放置於平台上，當平台有任何營運問題，儲存在平台上的資產就會有一定風險。不過手續費相較便宜。

自助買賣機（如CryptoGo）則與電影門票自助買賣機使用方法相若，先揀選想要購入的加密貨幣、填入數量、輸入/掃瞄你的錢包地址QR Code，然後付款則可，當中當然會涉及手續費。自助買賣機相對而言簡單直接得多，交易速度快，有「一手交錢一手交貨」之感，但手續費則較高。

場外交易（如Genesis Block）則類似找換店形式兌換，有線上線下交易模式，同樣涉及手續費。雖然以上三種方式來說場外交易的手續費最低，但貨幣兌換量大多有最低要求，通常涉及金額較大，大家要當心面對面交易會有被劫的風險。

投資者應再深入了解各種交易模式，再選擇最適合自身情況的交易方法。

雖說想入市要趁早，但同時也要留意政策改動。政府針對「虛擬資產供應商（VASP）」的監管草案即將進入立法會審議階段，如按照現時草案不變通過，持牌交易所只可向擁800萬元流動資產的專業投資者提供服務，即一般散戶（逾九成香港市民）將未能在受監管的途徑下買賣虛擬貨幣。屆時，在港經營的交易所、自助買賣機及場外交易均需申領牌照，而且不可服務投資額低於800萬港元的投資者。故大家要小心現時入市，將來或會難以出市。

免責聲明：本文內容僅代表作者個人觀點，不能作為投資建議。文章內容僅做參考，讀者不應以本文作為任何投資依據。

加密高市場部李穎懿

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