美股再創新高，道指創新高收報32,953點，升0.53%，標普500指數亦創新高收報3,968點，升0.65%，納指收報13,459點，升1.05%。美債10年期利息回落，一度跌穿1.6厘，刺激美股向上，最新報1.604厘。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）首席資訊官Rick Rieder形容，市場正憧憬周三（17日）聯儲局的議息結果，這會是市場的「瘋狂3月」（March Madness），因將會預視聯儲局未來的政策方向。

周一美國財政部公佈的國際資本流動報告（TIC），今年1月，日本繼續為美債最大海外持有國，6個月內首度增持，至總量1.277萬億美元，為5個月新高；而排名第二的中國，自去年5月連續5個月減持美債後，至今年1月連續3個月增持，1月所持美債再增加229億美元，為2017年8月以來最大增持，至目前總量1.095萬億美元，創15個月新高。

美債海外持有在1月增加488億美元，總量達7.12萬億美元，創史上第二高；排名三至五位分別為英國、愛爾蘭和盧森堡。

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