向來活躍於為銀行承辦樓宇按揭的王潘律師行，其創辦人有「村屋大王」之稱的王光榮及其次子王德信，上周被廉政公署以涉嫌「套丁」拘捕，銀行頓成驚弓之鳥。多間銀行包括滙豐、中銀、渣打、東亞、花旗及工銀亞洲，或擔心該律師行營運受到「套丁」案影響，已暫停王潘律師行處理的樓宇按揭申請。

地產代理最新消息指，除上述6間銀行外，另外9間銀行，包括恒生銀行、交通銀行、招商永隆、南洋商業銀行、創興銀行、富邦銀行、大眾銀行、星展銀行及中信國際銀行亦暫停接受王潘律師行處理按揭手續，即全港合共15間銀行暫時與該律師行「割席」。

恒生銀行發言人表示，該行將密切留意市場發展及客戶需要，並一貫會不時檢視合作律師行名單及按揭流程，提供合適的安排以協助和保障客戶。

因應王氏父子涉「套丁」被捕事件發酵，有地產代理指，不少已經聘用王潘律師行處理按揭契的客人紛紛求助，趁律師行尚未被查封前要求另聘律師，估計市場相關個案逾百宗。據知，有律師行趁機坐地起價，向王潘律師行客戶收取2至3萬元律師費，比原有收費貴逾1倍。亦有律師樓不想「執手尾」，拒絕接收王潘律師行舊有客戶。

消息指，一名上車客於今年1月以近500萬元買入屯門翠寧花園單位，經王潘律師行向滙豐銀行承造按揭文件，下月中後成交，買家已自行另聘律師樓。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，明白事件或會影響部份準買家對相關律師行的信心，擔心出現「翻版黃馮事件」，而考慮轉換其他律師行代其處理按揭申請。但她認為，王潘律師行仍然運作中，與黃馮律師行情況不同，後者因違規遭香港律師會介入接管，「一間已出事，另一間只係擔心出事，但未出事」，銀行只是出於避險，而暫停接受相關銀行承做新按揭契約的申請，故相信影響不大，若客戶仍然不放心，可聘用在銀行「名單」內的其他律師行，或要求原有律師樓進行「駁腳」。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明及利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣也認為，今次只是涉事律師樓的創辦人被捕，屬個人事件，律師行仍在營運中，嚴重性與黃馮完全不同，相信暫時對客戶影響不大。

滙豐發言人昨表示，經最近重新檢視後，王潘律師行已不再是該行認可的其中一家律師行能夠代表該行處理客戶的樓宇交易，將與客戶緊密聯繫以協助他們完成相關交易。

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