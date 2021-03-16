內地最大的二手交易平台閒魚，最近寫了一封公開信給廣大基金投資者：「你們好！最近因市場波動，僅一周內就有20多萬人湧入閒魚，表示『基金虧了』求回血，我們感同身受。」內地基金有幾虧？原來，這20多萬湧入閒魚的基金投資者，近月因逾千隻公募基金錄得超過兩成虧損而紛紛在二手交易平台變賣家檔套現，當中包括「一塊曾祖父傳下來的手錶」、「母親大學時的收音機」等。有見及此，閒魚提醒這些求回血的投資者，千萬不要為了一時回血而斷捨離了珍貴回憶。

激勵女友的炒股貼士：除了收費低的指數基金，一般對沖基金（hedge fund）都不值得投資。

據內媒報道，自農曆年結束至本月9日，虧損超過兩成的內地權益類基金多達1,200隻，部份基金甚至出現逾三成跌幅。問題是，兩成以上的跌幅，同期是遠遠跑輸大市。報道又指，原來大部份國內的公募基金都是買入同一批所謂「中國股巿優質資產」，例如茅台、五糧液等公司。由於這些公司的股價在農曆新年後都大幅回落，所以基金價格亦跟隨大幅下跌。問題是，大部份公募基金都重倉同一批跑輸大市的「中國股巿優質資產」，內地基金經理究竟搞乜鬼？

Babe問：「啲內地基金經理，冇聽過『佛系迎財神』咩？」我讚女友學到嘢：「不主動揀股，不經常炒賣，以最低交易費用去分散最高風險，買低收費嘅指數基金對大部份人嚟講係最好嘅選擇。除非佢係股神 ... 」女友搶著再問：「如果基金經理係股神呢？」我反問：「佢係股神，點解佢唔收你好高管理費呢？」

徐家健

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