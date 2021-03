滙豐總行近期共有3人確診武漢肺炎。據滙豐內部發予員工的通訊顯示,滙豐總行將於明日(17日)起關閉(There will be no access to HMB),直至另行通知,更多資訊將會於較夜時間以電郵聯絡。同時,滙豐指,衛生防護中心預料會要求3月2日至15日曾在滙豐總行逗留超過2小時的人士進行強制檢測。

滙豐總行大廈繼2人確診後,昨多1名電腦工程師初步確診,3人分別在17樓、22樓和27樓工作,大廈須強制檢測。據悉,首2名確診者涉及健身室群組。

過去滙豐總行只會在正常假日才會關閉,即使是逆權運動期間亦如常營業。本報正向滙豐發言人查詢事件對於銀行營運的影響。

連登網民有話兒:

「獅子駛唔駛去竹篙灣」

「東莞銀行可以稱霸中環」

「風水野:趁機整樓底啦」

