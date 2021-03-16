本港主要過戶處之一的卓佳表示，市場對網上股東周年大會( AGM）的接受程度未如預期，希望監管機構能為上市公司提供明確的指引，鼓勵他們採用網上AGM與股東保持溝通。

卓佳聯同策略諮詢公司 Quinlan & Associates共同發表全球AGM在疫情期間數碼化轉型的研究報告，表示2020年全球舉行1,190萬場AGM，涉及90億美元開支，而網上AGM按年多6倍。卓佳香港行政總裁溫佩麟表示，市場對網上AGM的接受程度未如預期，去年有約20多間上市公司使用卓佳專有的 AGM 解決方案「SPOT 融會」，佔其1,500名上市公司客戶僅約1%。但他指，今年接着的AGM高峰期，已接獲不少客戶查詢，數量比去年同期增加，相信即使疫情過後，混合模式的AGM仍是大趨勢。

對於《金融時報》早前報道指，有32%受訪者指未能於網上AGM發表問題，溫佩麟表示，「SPOT 融會」注重公司與股東交流，因此未有收到客戶投訴指未能發問。

他指，新加坡及馬來西亞去年因應疫情，有明確指引鼓勵或強制要求上市公司舉行網上AGM，但香港則未有，希望監管機構能為上市公司提供明確的指引，以增進企業對數碼AGM監管要求的認識及瞭解，並鼓勵他們即使在疫情結束後仍然採用數碼或混合AGM的方式與股東保持溝通。他又指，現時上市公司着重ESG，調查發現全球1% AGM轉用網上舉行，將節省540噸紙張，涉一萬棵樹，相信對監管機構推動網上AGM是一大誘因。

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