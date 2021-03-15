【本報訊】據《華爾街日報》（WSJ）昨日引述知情人士指，因中國政府日益憂慮阿里巴巴（9988）此等科網巨企在媒體上的輿論影響力，故官方已要求出售其媒體資產。

擁《南華早報》及第一財經

報道引述知情人士稱，在監管機構審查阿里巴巴所擁有的媒體資產清單後，發現該家本業為線上零售的企業，在媒體上的版圖擴張感到震驚，故在年初開始，已經要求阿里巴巴大幅度削減其媒體資產的計劃。

根據資料顯示，阿里巴巴通過併購，持有非常強大的媒體資產組合，涵蓋印刷、廣播、數字、社交媒體和廣告，如持有從事電影業務的阿里影業（1060），視頻上則持有優酷及土豆等長的合一集團，以及嗶哩嗶哩，而在短訊息上亦持有微博及Twitter的股權。此外，亦擁有幾家知名的中文數碼及印刷新聞媒體，如本港的英文報章《南華早報》及內地財經媒體第一財經等，近年亦開始進行網絡遊戲代理，最近較為出名的作品則為「三國志．戰略版」。

知情人士指，其在媒體的影響力被視為中國共產黨及其強大的宣傳機器構成嚴重挑戰，而中宣部並無回覆《華爾街日報》的置評要求，阿里亦表示拒絕就此評論。

而阿里則在一份聲明中指，集團只為媒體資產的被動財務投資者，目的是為其業務升級提供技術支持，並與其核心商業業務實現商業協同效應。但集團並不干預或介入公司的日常運營或編輯決定。