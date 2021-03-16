航空公司開始為疫後旅遊做準備，國泰（293）推出「里數加現金」付款方式，讓乘客可透過「亞洲萬里通」（Asia Miles）里數和現金組合付款。

國泰公布，從本月30日起，乘客除了可用里數購買機票外，亦可選擇「里數加現金」方式付款，最低里數門檻為5,000里數，便可有更多機位選擇，以及更易預訂機票。由於部分使用現金支付，換言之也能換取額外里數和會籍積分。當中提前預選座位、超額行李收費、燃油附加費、稅項、取消機票及其他費用必須以現金支付。

國泰顧客董事羅世民表示，現時國際旅遊活動低迷，但預期當市場環境開始改善時，旅遊需求將會十分強勁，深信顧客會歡迎可以里數購買機票及能夠即時確認機位。

以往Asia Miles的「里數加現金」方式用於兌換禮品，現時則擴展至國泰機票。而國泰旗下的廉航香港快運亦於去年推出此措施。

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