【本報訊】恒大汽車（708）聯手騰訊（700）旗下北京梧桐車聯科技成立合資公司，共同開發車載智能作業系統，恒大汽車持有合資公司60%股份，騰訊則佔40%。

恒大汽車股價昨大升5.2%，騰訊則跌3.5%。內地天眼查工商信息系統顯示，梧桐車聯是由騰訊和長安汽車共同於2018年合資成立，註冊資金2億人民幣，專注於車聯網、大數據、雲計算等領域。

近期內地科網巨頭的焦點已轉至新能源車市場，開始圈定勢力範圍。去年11月，上汽集團、浦東新區、阿里巴巴（9988）宣佈聯合打造全新智能電動汽車品牌「智己汽車」。華為宣佈與寧德時代、長安汽車共同打造一個新的高端新能源汽車品牌。騰訊則選擇恒大汽車為新能源車合作夥伴，在去年9月，已連同紅杉資本、雲鋒基金及滴滴出行等投資者，出資約40億元，入股恒大汽車共2.04%股份。

恒大汽車業務屢受質疑

騰訊近年持續加大在新能源車方面的投資，除了在2017年入股特斯拉5%（現已退出），亦持有美股蔚來汽車15.1%股份，以及從事互聯網汽車金融交易的易鑫集團（2858）56%股權。另外，騰訊亦為內地中國最大網絡叫車平台「滴滴出行」的大股東，持股達11.4%。

借助全球新能源車概念大行其道的聲勢，恒大汽車股價近年暴漲。2018年6月，前身恒大健康宣佈向賈躍亭創辦的新能源汽車公司FF投資20億美元，之後改名為恒大汽車，目前市值已達4,776億元，遠超持股75%的母公司中國恒大（3333）的市值1,973億元。

不過，恒大汽車在業內仍受質疑，由成立至今尚未有一款汽車投入量產。2020上半年，恒大汽車的新能源汽車業務營業收入更降至0.53億元人民幣，較前年同期下降81%。對比其日益飆升的市值，內地新能源車企威馬汽車董事長沈暉曾在微博公開諷刺：「恒大汽車就差汽車了」。

去年11月23日，內地財經媒體《晚點 LatePost》在微信公眾號上發佈了一篇名為《恒大造車的荒誕故事》的文章，作者走訪了恒大汽車廣州南沙生產基地，採訪了多名恒大內部人士，指其廠房空置，生產線上的汽車和車殼都是收購而來，工人只是假裝在上螺絲。該文其後數小時內被全網刪除，其股價一度插水10%。

在今年1月24日，恒大汽車宣佈向6名投資者配股集資260億元，當中包括華置執行董事「甘比」陳凱韻斥資達30億元認購。在1月25日，恒大汽車股價一度暴漲超60%，最終收漲51.7%，再度上演財富神話。